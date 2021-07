Nederland dieprode vlek op vrijwel groene Europese coronakaart

Nederland is een dieprode vlek op de nieuwe voornamelijk groene Europese coronakaart. Die kaart wordt wekelijks gemaakt door het ECDC, het Europese RIVM. Vorige week was Nederland nog overwegend oranje, een teken dat de afgelopen week het aantal besmettingen fors zijn opgelopen. De enige andere uitschieters op de kaart zijn Cyprus, Spanje en Portugal, ook daar geldt code rood.

De kaart wordt gebruikt door andere landen om te bepalen in hoeverre reizigers uit bepaalde gebieden nog welkom zijn en welke maatregelen moeten worden genomen voor reizen van of naar die landen. Nederland geldt nu als een gevaar voor de landen in het groen, vanwege de grote kans dat de zeer besmettelijke Delta-variant wordt overgebracht. Binnen de Nederlandse landsgrenzen zelf is Groningen de absolute uitschieter, op de ECDC-kaart is die provincie donkerrood.