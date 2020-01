Nederland Europees hekkensluiter bij hernieuwbare energie

Nederland het braafste jongetje van de klas? Niet als het gaat om het opwekken van duurzame energie, zo blijkt uit cijfers van Eurostat over 2018. Nederland bungelt binnen de Europese Unie helemaal onderaan.

Van alle energie die in 2018 in Nederland werd gebruikt, was slechts 7,4 procent met behulp van hernieuwbare bronnen opgewekt. In de hele EU was het gemiddelde 18,0 procent, terwijl koploper Zweden meer dan de helft (54,6 procent) van de benodigde energie duurzaam opwekte.

Share of renewable energy in the EU up to 18.0% 🌍 Highest share recorded in 🇸🇪 Sweden (54.6%), lowest in the 🇳🇱 Netherlands (7.4%) ➡️ For more information: https://t.co/7yoFa8mxPQ pic.twitter.com/jX9R1bTAo0 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 23, 2020

Nederland was in 2018 ook het verst verwijderd van het doel voor 2020: dan moet 14 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen komen. Twaalf andere EU-lidstaten hadden hun doelstelling voor 2020 al in 2018 bereikt, terwijl vier landen er minder dan 1 procentpunt van verwijderd waren.

cc-foto: Aline Dassel