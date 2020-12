Nederland gaat coronavaccin pas weken na goedkeuring gebruiken

Als het Europees Geneesmiddelenbureau het eerste coronavaccin (van Pfizer) goedkeurt, kan het nog weken duren voordat Nederland serieus begint met inenten. Terwijl Duitsland al een paar dagen na de goedkeuring begint met vaccineren, mikken Nederlandse zorgorganisaties op de derde week van januari, meldt Nieuwsuur.

Er blijken nog tal van hobbels te moeten worden genomen. Zo moet nog in kaart worden gebracht waar de zorgmedewerkers zijn die in Nederland de primeur krijgen van het coronavaccin. De GGD is vorige week begonnen met het inventariseren van vaccinatielocaties.

Aanvankelijk wilden het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM het inenten overlaten aan bedrijfsartsen, maar die hebben daar geen ervaring mee. Ook blijken ict en de overheid weer eens geen gelukkige combinatie.