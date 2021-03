Nederland grijpt naast miljoenen vaccins na wegwuiven kapitaalinjectie

Pieter Omtzigt heeft er begin vorig jaar bij premier Mark Rutte op aangedrongen dat Nederland 10 miljoen euro zou investeren in apparatuur voor de Leidse vaccinfabriek Halix. Daar zou het waaraan gewerkt werd door Universiteit van Oxford geproduceerd gaan worden. Dat vaccin werd later gekocht door farmaceut AstraZeneca die het nu ook in Leiden laat maken.

De NOS en de Volkskrant onthullen hoe het kabinet de kans op miljoenen vaccins misliep. Rutte ontving Omtzigt op dinsdag 28 april in het Torentje. Het Kamerlid wees op het verzoek van de universiteit om te investeren in Halix. De Volkskrant schrijft:

Het lijkt voor Nederland in elk geval een uitgelezen mogelijk om op de eerste rij te zitten bij de productie van het op dat moment meest veelbelovende vaccin ter wereld. 10 miljoen dollar zou een schijntje zijn om de productiecapaciteit van vaccins voor Nederland veilig te stellen, ook omdat er van Europese samenwerking nog geen sprake is. ‘Een kwestie van inkoppen’, denkt een ingewijde.

In een brief die de volgende dag vanuit Oxford naar de premier wordt gestuurd staat onder meer: “Er zal waarschijnlijk een enorme vraag zijn naar vaccins als ze succesvol door de testen komen. Hoogstwaarschijnlijk zullen de hoeveelheden beschikbare vaccins dan enige maanden beperkt zijn. Om grote vertragingen te voorkomen moet de productiecapaciteit nu opgeschroefd worden.”

Dat is precies de situatie die de afgelopen tijd optrad en waardoor de vaccinatiecampagne in Nederland vertraging oploopt, schrijft de NOS die de brief heeft ingezien. De Nederlandse regering nam contact op met Halix maar die gesprekken werden na een paar dagen afgebroken omdat de kapitaalkrachtige farmaceut AstraZeneca het vaccin opkocht en er geen investeringsinjectie meer nodig was. De NOS bericht dat Nederland de fout maakte het daarbij te laten.

Maar bronnen in het Verenigd Koninkrijk zeggen dat Nederland wel degelijk nog had kunnen investeren. De vraag om geld kwam immers niet van Halix, maar van Oxford University. Omtzigt had als boodschap meegekregen dat Nederland met Halix moest spreken. Maar als ambtenaren ook met Oxford zelf contact hadden opgenomen, dan was er meer mogelijk geweest, zeggen de Britse bronnen. De Nederlandse regering had wel “heel proactief” moeten handelen, maar de productieruimte van Halix was nog door niemand anders gereserveerd.

Het investeringsverzoek aan Nederland kwam er omdat de Britse regering geen geld meer wilde uittrekken voor zo’n grootschalige productie buiten de eigen landsgrenzen. Er was door Londen toen al 25 miljoen euro in de Leidse fabriek gestoken. De regering van Johnson zet Oxford ook onder druk in zee te gaan met het Brits-Zweedse consortium AstraZeneca. De Britten profiteren nu van die inspanningen en vaccineren in hoog tempo de eigen bevolking, terwijl Nederland en andere Europese landen moeten wachten op plots uitgestelde leveringen. De Europese Unie heeft Halix uit ergernis de facto een exportverbod opgelegd om te voorkomen dat de geproduceerde vaccins naar het buitenland wegvloeien.

Zaterdag wees NRC-wetenschapscolumnist Rosannne Hertzberger op de blunder die Rutte heeft begaan in een bijdrage met als titel ‘Nee, Rutte moet een ‘functie elders’ krijgen’:

“Diverse mensen die ik sprak wijzen erop dat die vaccins pontificaal voor zijn neus hebben gelegen – hij heeft ze gewoon laten wegglippen. Nederland had er anders voorgestaan als Rutte zich wél had ingezet om deze vaccins voor Nederland of desnoods voor de EU te reserveren. Middenin een pandemie je essentiële infrastructuur weggeven aan een buitenlandse investeerder is een blunder van jewelste.”

Minister De Jonge gaf in februari de schuld aan de Europese Unie. Gisteren gaf hij deze uitleg over de problemen bij de vaccinatie:

Vanwaar de vertraging met vaccineren? De Jonge: “De prognose was afgelopen week hoger de realisatie.” Verder waren veel ‘slots’ bij de GGD’s niet ‘gevuld’. Er zijn te weinig afspraken gemaakt. Hoe dat komt, is onduidelijk. pic.twitter.com/nVW4ALwhGu — Niels Rigter (@Nielsrigter) March 29, 2021

Maar tekort aan vaccins lijkt niet het enige probleem.