Nederland haalt drie oorlogskinderen en IS-moeder op uit Syrië

Nederland heeft drie oorlogskinderen opgehaald uit een Koerdisch gevangenenkamp in het noorden van Syrië. Ook de moeder van twee van hen wordt naar Nederland overgebracht, de Goudase Syriëganger Ilham B. Wie de ouders van het derde kind is, is vooralsnog niet bekend. Ilham B. wordt sinds 2016 in Nederland vervolgd omdat ze afreisde naar het kalifaat en zich aansloot bij terreurgroep IS.

Het is de eerste keer dat een Syriëganger wordt opgehaald. Hoewel de rechter in 2019 oordeelde dat IS-vrouwen en hun kinderen terug naar Nederland gehaald moesten worden, veegde het gerechtshof in Den Haag dat besluit in een hoger beroep weer van tafel. Waarom nu toch een repatriëring heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar nog geen toelichting op gegeven.

Mogelijk is de reden dat het Openbaar Ministerie op het punt stond Ilham B. vrijuit te laten gaan. Omdat zij erop stond haar proces te kunnen bijwonen, kon zij niet bij verstek veroordeeld worden. Tegelijkertijd weigerde Nederland haar uit het Koerdische kamp te halen. B. is een van de vrouwen die in 2019 een kort geding aanspande tegen de Nederlandse staat.

Ilhm B. en de drie kinderen zijn overgebracht vanuit het Koerdische kamp naar de stad Erbil waar een Nederlands consulaat is. Partijen in de Tweede Kamer reageren uiteenlopend op het bericht. Zo vinden de VVD en de PVV het ‘onbegrijpelijk’ en ‘onacceptabel’ dat IS-gangers naar Nederland komen. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf is wel positief. Zij laat op Twitter weten: ‘Goed voor de veiligheid van Nederland: deze IS-vrouwen hierheen halen, berechten en voorkomen dat ze van de radar verdwijnen. Niet in het minst voor hun kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden leven en door IS geronseld worden.’

