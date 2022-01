Nederland heeft eindelijk een nieuw kabinet

299 dagen na de verkiezingen van 17 maart 2021 treedt er een nieuw kabinet aan. Twintig ministers en negen staatssecretarissen. Twaalf ministers zijn ‘minister van’, acht zijn ‘minister voor’. Dat laatste wil zeggen dat ze een zogeheten minister zonder portefeuille zijn. Het kabinet wordt zoals gewoonlijk geleid door Mark Rutte (VVD).

Sigrid Kaag ontbrak bij de bordesfoto omdat ze besmet is met het coronavirus.

Vandaag werd ook duidelijk dat een dreigend probleem voor het nieuwe kabinet is opgelost. Mona Keijzer ziet af van de Kamerzetel waar ze volgens de wet recht op heeft. De voormalig ster van het CDA werd als staatssecretaris op staande voet ontslagen omdat ze kritiek uitte op het coronabeleid. Als ze de vrijgekomen zetel wel had ingenomen als onafhankelijk Kamerlid of was overgestapt naar een andere partij was de meerderheid van de regeringscoalitie geminimaliseerd tot 1 zetel.