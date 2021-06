Nederland loog Brussel voor om pulsvisvergunningen binnen te hengelen

Nederlandse ambtenaren op het ministerie van Landbouw hebben moedwillig de Europese Commissie bedrogen om zoveel mogelijk vergunning voor pulsvissers binnen te hengelen. Dat blijkt uit stukken die de NOS in handen heeft na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Uit de stukken blijkt dat de ambtenaren druk voelden vanuit de Tweede Kamer en de visserijsector om zoveel mogelijk vergunningen te verkrijgen.

Volgens de NOS is slechts een deel van de documenten openbaar gemaakt, een ander deel blijft geheim omdat wordt gevreesd dat dit alsnog tot Europese strafprocedures kan leiden. De ambtenaren verzwegen niet alleen bewust informatie voor de top van de Europese Commissie, ze sjoemelden ook met rekensommen waardoor de vloot groter leek dan die in werkelijkheid is. Onderling mailden de ambtenaren elkaar dat de gebruikte methoden onwettig en ‘dubieus’ waren, maar de opdracht hadden dit voor zowel de Europese Commissie als de top van het ministerie te verzwijgen. Vanuit de ambtelijke top werd opgedragen vragen vanuit de Commissie ‘met zo min mogelijk aandacht’ af te handelen.

Dankzij de sjoemelpraktijken wist Nederland pulsvergunningen te krijgen voor 84 schepen, een kwart van de visserijvloot. Brussel wilde eigenlijk 5 procent met deze techniek laten vissen maar gaf dankzij de creatieve rekenmethode van de Nederlandse ambtenaren meer vergunningen uit. Het gevolg is dat de Nederlandse visserij veel efficiënter te werk kon gaan dan veel vissers uit andere lidstaten. De strategie keerde zich uiteindelijk tegen Nederland. Het leverde vanuit het Europees Parlement uiteindelijk zo veel verzet op dat de Europese Unie drie jaar geleden tot een pulsvisverbod besloot. Dat gaat woensdagnacht om middernacht in.

Bij pulsvissen wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. Met behulp van stroomstootjes worden vissen uit de zeebodem opgeschrikt. Het voordeel daarvan is dat er minder brandstof wordt verbruikt bij het vissen en de zeebodem minder wordt beschadigd dan bij het gebruik van boomkorkettingen. Met name Franse vissers kwamen in opstand omdat de pulskettingen van de Nederlandse vissers voor brandplekken bij vissen zorgden bij het voorbij varen. Hoewel het wetenschappelijk bewijs ervoor ontbreekt, ging het Europees Parlement overstag. Het ministerie komt later vandaag met een reactie op de sjoemelpraktijken van de ambtenaren.