Nederland schrapt geslachtsaanduiding van identiteitskaarten

De geslachtsaanduiding verdwijnt van identiteitskaarten. Dat schrijft minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege Europese regelgeving blijft in paspoorten voorlopig wel ‘man’, ‘vrouw’ of ‘X’ staan.

De minister schrijft dat de stap valt binnen haar streven ‘naar het verder vergroten van kennis en bewustwording over de mogelijkheden om onnodige sekseregistratie te beperken, ook bij de rijksoverheid’. Uit onderzoek is volgens Van Engelshoven gebleken dat er nauwelijks nadelige gevolgen zijn voor organisaties die beroepshalve identiteitskaarten moeten controleren. Wel moet Nederland andere lidstaten informeren over de aanpassingen.

Het schrappen van de geslachtsaanduiding op de identiteitskaarten gebeurt per 2024 of 2025, aangezien dan al een wijziging van de identiteitskaarten zal plaatsvinden. Door dit gelijktijdig te doen, vindt een kostenbesparing plaats. Nederland is niet het eerste EU-land dat de geslachtsbepaling van de identiteitskaart heeft geschrapt, Duitsland ging Nederland al voor.

Bron: NOS