Nederland schuldig aan ‘extreem en structureel geweld’ in Indonesië

Nederland maakte zich schuldig aan ‘structureel, buitensporig geweld’ tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Dat blijkt uit een conceptversie van een groot onderzoeksrapport in handen van RTL Nieuws. Daarin staat ook dat het geweld ‘een rechtstreeks gevolg van besluiten door politiek, bestuurlijk en militair verantwoordelijken’ was.

Na de bevrijding van Nederland in de Tweede Oorlog en de overgave van Japan, stuurde de Nederlandse regering duizenden militairen naar Indonesië om de archipel opnieuw te koloniseren. Daarbij werd grof geweld gebruikt, waarbij naar schatting 100.000 Indonesiërs werden gedood en 5.000 Nederlandse militairen. In 1969 verscheen de zogeheten Excessennota waarin werd erkend dat er excessen hadden plaatsgevonden, maar er werd stellig ontkend dat dit structureel gebeurde.

Het onderzoek dat donderdag wordt gepresenteerd komt tot een heel andere conclusie, namelijk dat het geweld structureel en extreem was en in sommige gevallen zelfs werd aangemoedigd. De Nederlandse krijgsmacht als instituut wordt verantwoordelijk gehouden voor de wreedheden. Ook blijkt dat binnen politiek Den Haag veel meer mensen op de hoogte waren van het geweld dan tot nu toe bekend was.

RTL Nieuws meldt ook dat het kabinet zint op nieuwe excuses. Dat deed het via de koning vorig jaar al in Indonesië. De nieuwe excuses zouden ook gericht worden aan de veteranen die ‘met te weinig middelen en een onjuiste voorbereiding’ naar Indonesië werden gestuurd, en de Indische gemeenschap in Nederland.

cc-foto: Collectie Tropenmuseum / Wikimedia