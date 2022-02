Nederland sloeg hulp bij evacuatie Kabul af

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eind september een aanbod van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA afgeslagen om mensen uit Kabul te evacueren. Dat meldt de NOS op basis van opgevraagde documenten.

Een mail van één van de ambtenaren suggereert dat het is gebeurd vanwege een gebrek aan opvangplekken in Nederland. De vraag of dat het doorslaggevende argument is, is aan het ministerie voorgelegd, maar dat heeft nog geen antwoord gegeven.