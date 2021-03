Nederland staakt vaccinaties met omstreden AstraZeneca

Nederland staakt in elk geval de komende twee weken inentingen met het omstreden AstraZeneca-vaccin. Onder meer Denemarken en Oostenrijk deden dat afgelopen week ook al, na meerdere meldingen van bloedstollingen – trombose – na vaccinatie. Het AstraZeneca-vaccin, waar Nederland 12 miljoen doses van bestelde, blijft in elk geval tot en met 28 maart op de plank liggen.

Na het bericht dat in Denemarken het vaccin voorlopig niet meer toegediend wordt, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog dat Nederland de vaccinatiecampagne gewoon doorzet. Na een aanbeveling van medicijnautoriteit CBG om dat niet te doen, is De Jonge van standpunt veranderd. Dat heeft er volgens het ministerie mee te maken dat er dit weekend nieuwe informatie over de mogelijke bijwerkingen is bijgekomen na onderzoek in Denemarken en Noorwegen.

In Denemarken kregen meerdere mensen last van de stollingen, een ervan overleed. Het gaat om zeldzame verschijnselen van trombose die gepaard gaan met een verlaagd aantal bloedplaatjes. De bijwerkingen treden met name op bij mensen onder de 50 jaar. Die bijwerkingen zijn vooralsnog niet gemeld in Nederland en ook is het verband tussen AstraZeneca en de stollingen niet duidelijk, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Wie de AstraZeneca-prik al heeft ontvangen, wordt aangeraden direct contact op te nemen met een arts wanneer er na de prik blauwe vlekjes in de huid ontstaan of wanneer andere ziekteverschijnselen optreden. De afspraken voor AstraZeneca-prikken die nog in de agenda stonden, worden allemaal afgezegd. Voor de komende twee weken stonden zo’n 290.000 AstraZeneca-vaccinaties gepland. De inentingen met de andere beschikbare vaccins gaan wel gewoon door.

Bron: NOS