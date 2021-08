Nederland stopt met evacuaties Afghanistan

Nederland stopt donderdag met het evacueren van mensen uit Afghanistan. “Dit is een pijnlijk moment omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode, mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven”, schrijven de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de bewindslieden moeten de evacuaties stoppen omdat de Verenigde Staten het vliegveld in Kabul de komende dagen nodig hebben voor vluchten met militairen en materieel.

Kaag en Bijleveld raden Afghanen af om nog naar het vliegveld te komen. Het zou te onveilig zijn rondom de luchthaven. Wel beloven de ministers bijstand aan de Nederlanders die nog in Afghanistan zijn, tolken, andere lokale medewerkers van de Nederlandse missies en mensen die onder het nieuwe Taliban-regime moeten vrezen voor hun leven. Wat die bijstand inhoudt, is onduidelijk.

Het kabinet is flink bekritiseerd vanwege de labbekakkerige reactie op de opmars van de Taliban. Terwijl Frankrijk maanden geleden al begon aan een evacuatieplan, besloot staatssecretaris Ankie Broekers-Knol pas twee weken geleden om het uitzetten van Afghanen stop te zetten. In het weekend dat de Taliban Kabul binnentrokken, ging Bijleveld naar de film en had Kaag een formatie-etentje.