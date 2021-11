Nederland stopt toch met investeren in fossiele industrie

Het demissionaire kabinet heeft bij nader inzien toch maar besloten niet meer te investeren in de fossiele industrie. Een kopgroep van landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten beloofden dat al tijdens de klimaattop in Glasgow, maar Nederland liet eerder nog weten ondanks mooie praatjes van Mark Rutte toch maar aan de zijlijn te blijven staan.

Wat de afgelopen week veel wrevel wekte, was dat Mark Rutte tijdens de klimaattop zijn collega-wereldleiders toesprak vanuit een zogenaamde Nederlandse leidersrol op klimaatgebied. Volgens Rutte moest Nederland een spiegel zijn voor de rest van de wereld om harder te werken om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. De aanvankelijke weigering te stoppen met investeren in kolen, olie en gas, stond daar haaks op. Het demissionaire kabinet dat op tal van zaken missionair doorregeert alsof het nooit is afgetreden, voelde zich op klimaatgebied opeens wel te demissionair om een beslissing te nemen.

De houding van Nederland leverde een stortvloed aan kritiek op, vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit diverse klimaatbewegingen. Zaterdag vond in Amsterdam een grote klimaatmars plaats waaraan tussen de twintig- en veertigduizend mensen deelnamen. Ook daar werd de Nederlandse regering opgeroepen zich aan te sluiten bij de kopgroep.

Aniek Moonen, Voorzitter Jonge Klimaatbeweging en mede-organisator van de klimaatmars, laat weten:

Door aan te sluiten bij de kopgroep in Glasgow, laat de regering zien dat fossiele energie nu echt verleden tijd is. Het wordt niet langer geaccepteerd om voor de camera te roepen om actie, actie, actie en vervolgens in achterkamers op de rem te gaan staan. Ik ben blij om te zien dat deze beslissing niet alleen in Glasgow tot afkeuring leidde, maar ook in Nederland de nodige tongen losmaakte. Als een van de grootste investeerders in fossiele energieprojecten in het buitenland, heeft Nederland een verplichting naar jonge en toekomstige generaties om deze geldstromen zo snel mogelijk af te kappen. Deze afspraak was een schot voor open doel en we zijn blij dat Rutte het alsnog heeft ingekopt.

Een petitie van de Jonge Klimaatbeweging om de Nederlandse regering over te halen te stoppen met investeren in fossiele energie, haalde in twee dagen ruim tienduizend handtekeningen op.

Together with the UK, the Netherlands has signed the declaration on stopping government investments in coal, oil, and gas in foreign countries, by the end of 2022.

— Tom de Bruijn (@ministerBHOS) November 8, 2021