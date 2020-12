Vliegverbod voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk

Nederland is het eerste land dat een vliegverbod heeft ingesteld voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Op die manier hoopt Nederland de import van de nieuwe, veel besmettelijkere variant van sars-cov-2 tegen te gaan. Het vliegverbod geldt sinds zondagochtend 6 uur.

Zaterdag besloot de Schotse premier Nicola Sturgeon om dezelfde reden al tot een reisverbod tussen Schotland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Er landde zondagochtend nog wel een KLM-vliegtuig uit Aberdeen op Schiphol.

De Britse premier Boris Johnson, die eerder deze week nog uithaalde naar Labour-leider Keir Starmer omdat die voorstelde om strengere maatregelen te nemen, heeft zaterdag strengere maatregelen aangekondigd.

In Londen, en het Oosten en Zuidoosten van Engeland geldt sinds middernacht weer een lockdown, waarbij alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. De Engelsen mogen afspreken met nog maar een persoon uit een ander huishouden, en alleen buiten.

Ook voor de rest van het land gelden strengere regels. Zo heeft Johnson de periode waarin Britten met meer gezinnen op kerstbezoek mogen ingekort tot een dag. Eerder deze week noemde Johnson het nog ‘onmenselijk’ om het feest af te blazen.

De nieuwe, Britse mutatie van het coronavirus is tot 70 procent besmettelijker dan eerdere varianten, verklaarde Johnson zaterdag. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen die met de nieuwe variant worden besmet, zieker worden.

“It may be up to 70% more transmissible than the original version of the disease.”

The dramatic escalation in the government’s pandemic response was triggered by a new strain of the virus that is virtually unique to the U.K. behind a huge surge in infections in recent days pic.twitter.com/dciUIoX8m2

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 19, 2020