Nederlander betrokken bij Oekraïne-affaire Trump

De naam van een Nederlandse zakenman is opgedoken in de Oekraïne-affaire rond president Trump. Anthony de Caluwé zou volgens Amerikaanse media een fervent aanhanger zijn van Trump en de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne hebben gevolgd. Zelf ontkent hij de beschuldiging.

Anthony de Caluwé (52) werkt als financieel adviseur in Florida. Voor zijn werk reist hij regelmatig af naar België. De Caluwé heeft vorig jaar verschillende berichten naar de Republikein Robert Hyde verstuurd. Daarin schreef hij op de hoogte te zijn van de bewegingen van toenmalig ambassadeur Marie Yovanovitch. Hij verstuurde de berichten met een Belgisch telefoonnummer. Hyde stuurde de berichten van De Caluwé weer door naar een zakenman, die samenwerkte met Trumps advocaat Rudy Giuliani. De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden bracht de berichten naar buiten.

Holy shit. Een Vlaming/Belg speelt plots een cruciale rol in het impeachment-proces van Donald Trump. Anthony De Caluwé zou de Amerikaanse ambassadeur in Oekraine geschaduwd hebben op vraag van Parnas/Hyde/Guiliani/Trump. Dat blijkt uit sms-verkeer. pic.twitter.com/78WI6EkrEf — Kristof Hoefkens (@kristofhoefkens) January 18, 2020

Yovanovitch moest haar post in Oekraïne verlaten en zegt te zijn tegengewerkt door de Amerikaanse regering. De voormalig ambassadeur verklaarde tijdens haar getuigenis in het Huis het doelwit te zijn van een lastercampagne van Giuliani. Ze zou de advocaat hebben gedwarsboomd om de Oekraïense autoriteiten een onderzoek te laten beginnen naar de zoon van Joe Biden.

Het vermoeden dat Yovanovitch in Oekraïne in de gaten werd gehouden bestaat al langer. Eerder deze week werden berichten gepubliceerd van Robert Hyde aan het team van Trump. Hyde schreef daarin dat hij Yovanovitch bespioneerde. Later beweerde hij dat hij de berichten in een dronken bui als grap verstuurde en dat er van spioneren geen sprake was. In een video reageerde Robert Hyde, die informatie verstrekte aan Lev Parnas, dat hij “geen banden met Oekraïne heeft” en dat de situatie is opgezet om hem te ‘naaien’.

Dinsdag zullen de 7 aanklagers van het huis van Afgevaardigden in de Senaat onderbouwen dat de president zijn positie heeft misbruikt vanuit een persoonlijk belang, het inwinnen van schadelijke informatie over de zoon van tegenstander Biden. Ook zal worden verklaard waarom Trump de rechtsgang heeft tegengewerkt tijdens het impeachment-onderzoek.

Trumps verdediging claimt dat de aanklachten geen misdrijven zijn, omdat ze niet zouden wijzen op ongrondwettelijk handelen van de president. Het afzetten van een president is enkel mogelijk als hij of zij zich schuldig maakt aan ernstige misdaden of vergrijpen. De aanklachten wijzen volgens de verdediging op een “gevaarlijke aanval op het recht van het Amerikaanse volk om in vrijheid een president te kiezen”.