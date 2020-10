Nederlander hackt Twitter-account Trump weer, wachtwoord: maga2020!

De Nederlandse hacker Victor Gevers is er vorige week in geslaagd om het Twitter-account van Donald Trump te hacken. De Amerikaanse president had geen extra beveiliging ingeschakeld, waardoor het raden van het wachtwoord voldoende was. Dat bleek ‘maga2020!’ te zijn, meldt Vrij Nederland.

Vier jaar geleden slaagde Gevers er met enkele anderen ook al in om Trump te hacken. Destijds had hij het wachtwoord ‘yourefired’ – een zin die de toenmalige presidentskandidaat veelvuldig gebruikte in zijn tv-programma The Apprentice.

Enkele dagen geleden verklaarde het stabiele genie Trump nog dat niemand wordt gehackt. “Om te worden gehackt, heb je iemand nodig met een IQ van 197. En hij heeft 15 procent van je wachtwoord nodig.”