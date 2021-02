Nederlanders bestellen massaal puppy’s bij rijdende puppywinkel

Sinds de coronacrisis zijn veel mensen op zoek naar een puppy. Op de snel stijgende vraag wordt slim ingespeeld door broodfokhandelaren die te jonge, zieke en vaak getraumatiseerde hondjes importeren uit onder meer Hongaarse puppyfabrieken. Dierenbeschermers stellen die praktijken aan de kaak met een zogeheten PuppyExpress.

Ze richtten en nepbedrijf op – PuppyExpress – en plaatsten sinds deze week advertenties op Marktplaats waarin beloofd puppy’s van verschillende rassen worden aangeboden en het aanbod die met een ouderwetse SRV wagen aan huis te bezorgen.

Honderden Nederlanders hadden volgens de dierenbeschermers van House of Animals niets in de gaten en bestelden in de afgelopen drie dagen een pup bij de rijdende puppywinkel. PuppyExpress trok ruim 15.000 unieke bezoekers die zochten naar een pup via Marktplaats. “Ondanks waarschuwingen kopen mensen puppy’s bij broodfokhandelaren”, zegt Karen Soeters, oprichter van House of Animals. “De verhalen die gedupeerden ons later vertellen zijn triest, zoals hondjes die doodziek zijn en zelfs overlijden. Met PuppyExpress laten we precies zien hoe broodfokhandelaren te werk gaan.”

Het nepaanbod markeert de lancering van de landelijke bewustwordingscampagne #MarktplaatsBedankt, gericht tegen illegale handel in puppy’s via de populaire advertentiesite. House of Animals stelt in een persbericht:

Mensen die in de afgelopen dagen een pup bestelden bij PuppyExpress hoeven geen hondje aan hun voordeur te verwachten. Wel krijgen zij informatie toegestuurd over illegale puppyhandel en een wegwijzer om Nederlandse broodfokhandelaren te herkennen. Daarnaast start House of Animals vanaf vandaag een crowdfundactie voor het plaatsen van billboards langs de drukste snelwegen in Nederland. Soeters: “Met de tekst #MarktplaatsBedankt en een foto van puppy’s uit de broodfokhandel willen we Marktplaats dwingen te stoppen met het faciliteren van deze hondenhandel op hun website.”

#MarktplaatsBedankt wordt gesteund door dierenartsenvereniging Caring Vets. “Deze actie is noodzakelijk om politiek, burgers en instanties wakker te schudden”, aldus dierenarts Servé Smeets. “Door de coronacrisis is de vraag naar puppy’s sterk toegenomen en malafide puppyverkopers wordt geen strobreed in de weg gelegd. Dierenartsen hebben hiervan al vaak melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Maar er wordt niets mee gedaan. Zelfs niet als er bewijs is dat honden niet ingeënt zijn tegen het voor mens en dier zo gevaarlijke virus hondsdolheid.”

Meer informatie over de bewustwordingscampagne #MarktplaatsBedankt vind je hier.

Foto House of Animals: Uitgeput en verwaarloosde moederhond gered uit een Hongaarse puppyfabriek