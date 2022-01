Nederlanders keren massaal besmet terug van wintersportvakantie

Ruim duizend Nederlanders testten positief op het coronavirus na een wintersportvakantie in Oostenrijk rond de feestdagen. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het RIVM. Het aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk verzesvoudigde in die periode.

Uit de cijfers blijkt dat in de week na 21 december, dus vlak voor de kerstdagen, het aantal besmette personen dat in Oostenrijk was geweest bleef steken op 144. In de week tot 3 januari was dat aantal opgelopen tot duizend. Ook is te zien dat het aantal besmette personen na terugkeer uit Zwitserland en Italië was verdubbeld.

De krant schrijft dat GGD’s het druk hebben met besmette terugkeerders en noemt als voorbeeld GGD Hollands Midden. Daar lieten afgelopen week 1120 mensen zich testen, waarvan 45,5 procent positief bleek. Ter vergelijking: onder niet-reizigers is het aantal positieve testuitslagen 29,4 procent. Van de mensen die in Oostenrijk was geweest, bleek maar liefst 59,5 procent besmet. Ook de besmettingspercentages bij mensen die in Frankrijk (51,5 procent) en Italië (57,1 procent) waren zijn uitzonderlijk hoog.

Afgelopen zaterdag scherpte Oostenrijk de coronaregels aan voor toeristen uit Nederland. Die moeten nu bewijs van een boostershot laten zien, of een negatieve PCR-test gevolgd door een tiendaagse quarantaine. Om dat voor te zijn, trokken veel Nederlanders vroegtijdig naar de skigebieden. Dit weekend bleek ook dat onder Nederlandse skileraren in het Oostenrijkse Kirchberg een coronauitbraak had plaatsgevonden.

Oostenrijk als besmettingshaard lijkt een herhaling van zetten te worden. In 2020 bleek skigebied Ischl de bron van een enorme uitbraak die zich over heel Europa uitspreidde. En ook in 2021 steeg het aantal coronabesmettingen in Europa flink na terugkeer van een fors aantal besmette wintersporters.