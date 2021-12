Nederlanders kunnen wintersport in Oostenrijk vergeten

Nederlanders die naar Oostenrijk reizen, moeten daar vanaf vrijdag eerst tien dagen in quarantaine. Hoewel de quarantainetijd met een PCR-test kan worden ingekort tot vijf dagen, lijkt het uitgesloten dat wintersporters dat erover zullen hebben om op vakantie te gaan. Het AD schrijft:

Om verspreiding van de omikronvariant te vertragen heeft het Alpenland zijn inreisbeleid aangescherpt. De Oostenrijkse regering beschouwt Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken en Nederland vanaf vrijdag als hoogrisicogebied.

Voor toeristen uit andere landen hanteert Oostenrijk de 2G+-regel. Wie niet gevaccineerd of genezen is, komt er niet in. Toeristen moeten zich bovendien maximaal 72 uur voor aankomst hebben laten testen.

In Oostenrijk geldt een lockdown voor ongevaccineerden. Die heeft ervoor gezorgd dat het aantal besmettingen in het land flink is afgenomen. Volgend jaar gaat Oostenrijk ongevaccineerden elk kwartaal een boete van 600 euro opleggen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de zorg.