Nederlanders massaal ‘illegaal’ grens over

Nu in Nederland vanwege de opmars van Omikron een ‘harde lockdown’ van kracht is, gaan Nederlanders massaal de grens over om in Duitsland en België te winkelen, de horeca te bezoeken en naar de kapper te gaan.

Burgemeesters uit de Belgische provincie Antwerpen maken zich grote zorgen. Antwerps gouverneur Cathy Berx roept Nederlanders op om thuis te blijven. Doen ze dat niet, dan is dat volgens haar “de kortste weg naar een sluiting van de horeca”, schrijft de Gazet van Antwerpen.

Antwerpen moest afgelopen weekend al extra stewards inzetten om de drukte in de stad in goede banen te leiden. De stewards maanden bezoekers om hun mondkapje ook buiten te dragen – hetgeen in België een stuk gebruikelijker is dan in Nederland.

Duitsland heeft ondertussen te maken met een enorme toestroom van Nederlanders die daar naar de kapper of sportschool willen, bericht De Gelderlander. “Alleen maandag hebben we al tientallen aanmeldingen gehad van Nederlanders”, zegt Ferdi Schumacher van sportschool Funsports.

In de salon van Esther Wittenhorst, net over de grens in Elten, is het lockdown-effect duidelijk merkbaar. ,,Sinds bekend werd dat alle kappers dicht zouden gaan in Nederland, hebben wij het hier extra druk met Nederlanders. Deze periode is sowieso al druk voor ons, maar daar komen nu de Nederlanders bij”, zegt de eigenares. ,,Er bellen zelfs al mensen uit Zutphen voor een afspraak!”

De SPD en Groenen dringen aan op maatregelen om de komst van Nederlandse toeristen tegen te gaan, meldt de Westdeutsche Zeitung. “De deelstaatregering moet ervoor zorgen dat kersttoeristen uit Nederland Noordrijn-Westfalen niet gebruiken als bestemming”, aldus Thomas Kutschaty van de SPD.