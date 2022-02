Nederlanders moeten Oekraïne zo snel mogelijk verlaten

Het kabinet roept Nederlanders in Oekraïne op het land zo snel mogelijk te verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in een nieuw reisadvies:

De kleurcode voor Oekraïne verandert voor het hele land van ‘oranje’ naar ‘rood’. Reis niet naar Oekraïne. Als u in Oekraïne bent verlaat het land dan zo snel mogelijk. De veiligheidssituatie in het land is onzeker en de situatie kan heel snel slechter worden. Er zijn op dit moment nog voldoende commerciële vluchten beschikbaar. Houd er rekening mee dat de ambassade u in rood gebied minder goed of helemaal niet kan helpen.

De veiligheidssituatie in #Oekraïne is verder verslechterd, twittert minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Het meeste ambassadepersoneel gaat weg Oekraïne verlaten. Er blijft een minimale bezetting aanwezig. In Lviv, tegen de grens met Polen, is een post voor noodhulp ingericht waar onder meer noodvisa en laissez-passers verstrekt kunnen worden.

De veiligheidssituatie in #Oekraïne is verder verslechterd. Daarom roepen we Nederlanders op om zo snel mogelijk het land te verlaten, en niet meer naar Oekraïne te reizen. Voor heel Oekraïne geldt nu een rood reisadvies. We blijven de situatie op de voet volgen. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 12, 2022

Andere landen zijn ook overgegaan tot het evacueren van personeel en oproepen aan hun staatsburgers om uit Oekraïne te vertrekken. De Amerikaanse regering maakte zaterdagavond bekend te verwachten dat het Russische leger op korte termijn Oekraïne zal binnenvallen. De Amerikaanse president Biden heeft zaterdag een gesprek met de Russische leider Poetin.

Ook Duitsland zegt dat een militair conflict niet langer uitgesloten is.

News zur #Ukraine Krise: @AuswaertigesAmt verschärft Reisewarnung und rät Deutschen zur Ausreise. Generalkonsulat im Osten des Landes wird vorübergehend geschlossen. Krisenstab hat heute morgen getagt dazu. Zitat: „militärische Auseinandersetzung ist nicht auszuschliessen“ pic.twitter.com/TXSF5f7tnm — Matthias Gebauer (@gebauerspon) February 12, 2022

Foto: een oefening van leden van de Oekraïense Nationale Reserve