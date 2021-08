Nederlanders schieten Afghaanse vluchtelingen massaal te hulp

Geen video? Klik hier.

Terwijl media en politiek vooral in de ban lijken van de extreenrechtse minderheid die zich verzet tegen humanitaire hulp komen andere Nederlanders massaal in actie om de Afghaanse vluchtelingen te helpen. Onder meer RTV Utrecht meldt dat instanties overweldigd worden door het enorme aanbod aan hulp. Van babykleding tot telefoonopladers, massaal komen burgers spullen doneren voor de Afghaanse vluchtelingen die vaak zonder enige bezittingen in allerijl moesten vluchetn.

Het is vandaag een komen en gaan van mensen bij Kringloop Zeist. Ze komen spullen brengen voor de Afghaanse evacués die even verderop verblijven in de opvanglocatie in Huis ter Heide. “Wij hebben zoveel”, klinkt het veelal. “Zij hebben niks.” “We hebben overvloed”, zegt ook een vrouw die twee boodschappentassen vol schoenen, tassen en kleding overhandigt aan vrijwilligers van het Rode Kruis. “Het idee dat je in zo’n vrachtvliegtuig zit met alleen een plastic tasje en misschien wel je kind aan de hand; dat lijkt me echt verschrikkelijk.”

De hulp komt uit het hele land. Vooralsnog is er vooral behoefte aan slippers, sandalen, schoenen, riemen en bovenkleding, met name voor mannen. Ook opladers voor telefoons en verlengsnoeren zijn nodig.

Riet Lenting, directeur van de kringloop, vertelt: “Er zijn mensen die nog in dezelfde kleding lopen als waarin ze door het riool zijn gelopen dat je op televisie hebt gezien. Dat doet wat met je waardigheid als mens.” De drukte bij de inzameling geeft Lenting hoop. “Het is enorm indrukwekkend”, zegt ze met tranen in haar ogen. “Deze jonge vrouwen ook”, doelend op de bestelwagen, “ze werken gewoon en hebben dit in de avond en nacht geregeld. Ik ben dankbaar. Het geeft hoop dat mensen dit doen.”

In Harskamp waar deze week een gewelddadige racistische demonstratie werd gehouden bij het opvangcentrum waar Afghaanse vluchtelingen zijn ondergebracht is een massale humanitaire actie op gang gekomen. Het AD schrijft:

Nu de rust in Harskamp na het heftige protest van dinsdag is wedergekeerd, wordt een andere kant van het dorp zichtbaar: die van naastenliefde. Bewoners zamelen honderden zakken kleren en speelgoed in voor de vluchtelingen. Topdrukte in de voortuin van Bas Sturm vandaag. Tientallen mensen brengen spullen bij hem die de Afghaanse vluchtelingen goed kunnen gebruiken tijdens hun verblijf op het Harskampse kazerneterrein. (…) ,,Ik doe dit samen met heel veel andere mensen. Je ziet door deze actie dat wat voor een gemeenschap Harskamp is: we helpen de mensen graag, ook vanuit een christelijk perspectief. Lang niet iedereen is zoals de relschoppers.”

Ook in andere Europese landen worden inzamelingsacties gehouden om de Afghaanse vluchtelingen te helpen, zoals bijvoorbeeld in Estland.