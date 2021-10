Nederlanders staan in de rij om vluchtelingen thuis op te vangen

Nu de asielzoekerscentra vol zijn, bieden veel Nederlanders een kamer aan om een vluchteling op te vangen. Het AD meldt dat veel mensen geraakt zijn door de beelden uit Afghanistan en besloten om een helpende hand te bieden. TakeCareBnB, een organisatie die gastgezinnen koppelt aan statushouders, heeft het er maar druk mee.

,,Normaal hebben we gemiddeld zo’n tien aanmeldingen per maand. In augustus waren dat er honderd, waarvan veertien uit Brabant”, vertelt directeur TakeCareBnB Robert Zaal. De volgende maand meldden vijftig nieuwe gezinnen en voor oktober staat de teller al op 36. ,,Echt ongelooflijk, sinds het ontstaan in 2015 hebben we dit nog nooit meegemaakt”, aldus Zaal die weet dat de explosieve stijging komt door het slechte nieuws van de afgelopen maanden.