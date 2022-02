Nederlands basketbalteam speelt vanmiddag gewoon tegen Rusland, in Rusland

De Nederlandse basketbalbond is niet van plan een wedstrijd tegen Rusland die voor vanmiddag op het programma staat af te gelasten vanwege de oorlog. De ploeg speelt in Perm, 1300 kilometer van Moskou verwijderd. “In Perm is het rustig, daar merk je niets van wat nu gaande is”, verklaart een woordvoerder van de bond op Nu.nl.

Het gaat om een WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Rusland en volgens de woordvoerder is er “geen enkele signaal” dat de wedstrijd niet doorgaat. Dat geldt ook voor een wedstrijd tegen de Russen zondag in Almere.

In een verklaring zegt de bond:

De spelers en staf voelen zich zeer ongemakkelijk bij de ontstane situatie. In de internationale sport en in de buitenlandse diplomatie wordt met de volgende uitgangspunten gewerkt:

– Indien sport wordt opgenomen in brede internationale boycot waar Nederland aan meedoet, zal de sport in Nederland die boycot doorgaans volgen.

– Zelfstandig zal de sport geen boycot ondernemen.

– NOC*NSF steunt alle sporters die in deze moeilijke tijd (toch) aan sportwedstrijden deelnemen. Ook de sporters en hun sportorganisaties uit Oekraïne en Rusland.

Concreet betekent het dat er op dit moment geen sprake is van een (internationale) boycot waarin sport is opgenomen, de situatie ter plekke veilig is en de FIBA er op basis van alle informatie vanuit gaat dat de wedstrijd veilig en verantwoord gespeeld kan worden. Daarnaast zijn er voor het team geen mogelijkheden om eerder dan zoals gepland terug te keren.

Na een intensief en beslist geen eenvoudig overleg tussen spelers onderling en vervolgens met de staf en na weging van alle argumenten, is besloten om ondanks de bezwaren die er zeker zijn, de wedstrijd te spelen. We begrijpen dat dit tot gemengde reacties zal leiden. Na terugkomst in Nederland zal daarop een verklaring van het team en de basketbalbond volgen.

Ook voetbalbond UEFA laat zich niet hinderen door de Russische schending van internationaal recht, de invasie en het oorlogsleed. De wedstrijd Real Betis versus Zenit gaat vanavond in Spanje gewoon door.

cc-foto: Eric Wong