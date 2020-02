Nederlands-Chinese gemeenschap doet aangifte tegen haatzaaiend carnavalslied

Verschillende leden van de Nederlands-Chinese gemeenschap hebben aangifte gedaan tegen dj Gaarthuis en Radio 10, meldt NOS. In een gezamenlijke verklaring noemen 57 Chinees-Nederlandse organisaties het carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ discriminerend en haatzaaiend. Lex Gaarthuis van Radio 10 draaide het lied vrijdag voor zijn luisteraars in zijn show Laat met Lex. Het zou naar eigen zeggen zijn bedoeld als satire.

Het landelijke meldpunt voor discriminatie heeft inmiddels 3000 meldingen binnengekregen over het lied. . “Dat is uitzonderlijk hoog voor een incident”, zegt een woordvoerder tegen NOS. “We krijgen jaarlijks tussen de 4500 en 5000 meldingen binnen.” Hoeveel aangiftes er zijn gedaan, is niet bekend.

Met ronduit discriminerende teksten als: “stink-Chinezen” en “Vreet geen Chinees, dan heb je niets te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen”, slaat het de plank volledig mis. Chinees-Nederlandse organisaties vragen zich nu af of er voor Chinezen wel plaats is in Nederland.

De Nederlands-Chinese Miki deed melding bij de politie en het meldpunt voor discriminatie, vertelt ze in het Radio 1-programma Nieuws en Co. “Toen ik dat liedje zag, kon ik maar vijf of tien seconden blijven kijken”, reageerde Miki. “Ik was zo boos en ik schaam me gewoon. Ik was verbaasd dat dit soort liedjes nog steeds gemaakt worden.”

Het lied werd geschreven door Rotterdamse Toon, een fictief personage dat is gecreëerd door Gaarthuis zelf, onder een fictief personage genaamd Rotterdamse Toon. Zaterdag bood hij zijn verontschuldigingen aan voor het uitzenden van het racistische carnavalslied. De negatieve reacties zouden hem aan het denken hebben gezet. Ook de video’s van het lied staan niet meer op de website Radio 10.

Het radiostation zegt in een nieuwe reactie de aangiftes inhoudelijk niet te kennen en daarom ook geen commentaar te kunnen geven. “Maar we willen nogmaals benadrukken dat Radio 10 en Lex betreuren wat er is gebeurd en dat we hiervoor onze excuses aanbieden. Dat hebben we vandaag ook persoonlijk gedaan aan vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschap.”

“Wij leven al meer dan honderd jaar in vrede en harmonie met iedereen in Nederland, en daarbij tolereerden wij ook de vele grappen over Chinezen”, staat in de verklaring van de Chinese gemeenschap. “Maar door dit lied is er een grens overschreden.”

De Chinese organisaties stellen dat iedereen grappen mag maken en satire mag bedrijven, maar die vrijheid kent ook verantwoordelijkheid en grenzen. “Een lied over het Coronavirus maken met het doel daarop te dansen en lol te maken, is volkomen respectloos, onfatsoenlijk en diep kwetsend.”

Inmiddels hebben 30.000 mensen hun handtekening gezet onder de petitie We zijn geen virussen! tegen discriminatie van Nederlanders met een Chinese achtergrond.

Bron: Screenshot YouTube