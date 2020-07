Nederlands egoïsme drijft Europeanen tot wanhoop

Premier Rutte stelt zich als aanvoerder van de Vrekkige Vier (Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden) hard en onverzoenlijk op naar de andere Europese regeringsleider. De Franse Huffington Post wijst er op dat de premier een fan is van Thatcher en Churchill en eigenhandig de positie van de dwarsliggende Britten heeft overgenomen nu die met de Brexit uit de EU zijn gestapt.

Rutte tracht te voorkomen dat de Europese Unie een steunpakket voor Zuideuropese landen beschikbaar stelt. De premier wil dat Brussel, je weet wel die stad die altijd het verwijt krijgt bedilzuchtig te zijn, van de zwaar door corona getroffen landen eist dat ze allerlei zaken gaan hervormen die niets met corona te maken hebben. De getroffen landen wijzen op de positie van Nederland als belastingparadijs dat samenspant met multinationals en ervoor zorgt dat miljarden belastinggeld niet bij de samenlevingen die er recht op hebben terechtkomen.

De Huffington Post ziet als verklaring voor de halsstarrigheid van Nederland, dat in het stuk de voormalige Bataafse Republiek wordt genoemd, dat de eurosceptici een zwaar stempel op het politieke debat drukken en er over 8 maanden verkiezingen zijn.

De Duitse en Franse regeringsleiders Merkel en Macron raakten zaterdag zo geïrriteerd over het Nederlandse optreden dat ze vroegtijdig het overleg met Vrekkige Vier kribbig verlieten. Rutte reageerde laconiek toen hem daar naar werd gevraagd.

Het Europees Herstelplan is bedacht door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron en omvat nu 300 miljard euro aan leningen en 450 miljard aan subsidies. Frankrijk en Duitsland weigeren om dat laatste deel onder de 400 miljard te laten zakken.

Richard Ferrand, de voorzitter van het Franse parlement, twitterde dat het onverteerbaar is als één enkel land egoïstisch zou voorkomen dat het Europese Herstelplan tot stand komt, terwijl de overgrote meerderheid van de lidstaten, die 90 procent van de Europese volkeren vertegenwoordigen, zich achter de plannen van Merkel en Macron scharen.

Manon Aubry, Europees parlementslid voor La France Insoumnise, een zusterpartij van de Nederlandse SP, twittert dat het Nederlandse egoïsme triomfeert en dat Nederland andere landen wil hervormen maar dat kennelijk niemand maalt om belastingparadijzen.

David Cormand van de Europese Groenen fulmineert dat Nederland Europese solidariteit in de weg staat en de andere landen onderwerpt aan onaanvaardbare chantage:

Alors que les Pays-Bas nous font subir un chantage inacceptable et font obstacle à une solidarité européenne qui répond aux enjeux écologiques et sociaux à venir… Petit rappel: Leur dumping fiscal prive les autres pays européens de 10 milliard€/an! 👉 https://t.co/VgFyz8Fbkb

NRC schrijft:

Vrijdagavond kwam het tijdens het avondeten tot een fikse discussie over de Nederlandse eis dat elk land een uitbetaling uit het fonds moet kunnen blokkeren wanneer het vindt dat er onvoldoende is voldaan aan de eis van hervormingen. Met een nieuw compromisvoorstel kwam Michel zaterdagochtend aan die bezwaren tegemoet, maar of ook andere lidstaten ermee akkoord kunnen gaan is nog verre van zeker en hangt af van allerlei andere discussies.