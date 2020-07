Nederlands eiland Sint-Eustatius afgescheept met voedselbonnen

Bewoners van het Nederlandse eiland Sint-Eustatius krijgen een voedselbon van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als gevolg van de coronacrisis verkeren veel mensen in financiële moeilijkheden. De voedselbon bedraagt 40 dollar.

Het eiland heeft maar twee geregistreerde coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie, maar de wereldwijde covid-maatregelen hebben wel een flinke economische impact. Iedereen boven de achttien jaar die op het eiland staat ingeschreven, kan vanaf maandag 20 juli een voedselbon krijgen. Het ministerie stelt als eis dat de 40 dollar niet mag worden gebruikt voor alcohol, sigaretten, snoep of cosmetica. Regeringscommissaris Alida Francis vraagt mensen die de bonnen niet nodig hebben, deze te doneren aan eilandbewoners die wel in moeilijkheden verkeren.

Behalve financiële problemen, kampt het eiland al jaren met een watercrisis. Vanwege tekorten worden regelmatig en op onverwachte tijden rantsoenen ingelast, waarna er geen water meer uit de kraan stroomt. Tijdens het rantsoen is er alleen tussen 05.00-08.00 en 17.00-20.00 uur kraanwater beschikbaar en zelfs dan kan het voorkomen dat er geen water is. De rantsoenen duren soms dagen, andere keren weken. Het bestuur en de inwoners van Sint-Eustatius dringen er sinds het begin van de coronacrisis nog eens extra bij het kabinet op aan om het waterprobleem aan te pakken. De Rijksoverheid schrijft op de eigen website: “Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De overheid neemt daarom maatregelen om te zorgen dat er altijd voldoende drinkwater van goede kwaliteit beschikbaar is.” Voor de overzeese gebieden neemt de Nederlandse overheid het echter niet zo nauw met die afgegeven garanties.

Bron: RD / cc-foto: Wikipedia