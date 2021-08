Nederlands evacuatietoestel keert vrijwel leeg terug uit Afghanistan

Een C-17 transportvliegtuig van Defensie is dinsdagavond zonder Nederlandse evacués vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het toestel heeft ook geen andere passagiers meegenomen van het vliegveld waar duizenden wanhopigen naar het buitenland trachten te vluchten. In het immense toestel zaten bij vertrek slechts 40 personen. De NOS meldt dat het toestel vannacht op Schiphol verwacht wordt. Het is de tweede keer dat evacuatie mislukt. Maandag kon een toestel van Defensie niet landen.

Het ministerie van Defensie meldt:

Defensie plant momenteel met verschillende militaire vluchten. Gisteren zijn twee C-17 transportvliegtuigen ingezet vanaf de Heavy Airlift Wing in Papa, Hongarije. Nederland kan samen met andere NAVO-landen een beroep doen op deze strategische transportcapaciteit. Het eerste vliegtuig kon gisteren niet landen. De toestemming om te landen werd uitgesteld, omdat lokaal de prioriteit werd gegeven aan het invliegen van extra beveiliging. Een tweede C-17 transporttoestel is vanavond geland op Kabul International Airport. Het vliegtuig is inmiddels opgestegen met ca. 40 mensen aan boord. Er zijn voor zover nu bekend geen Nederlanders of Afghanen aan boord.

Wat een rampzalige ontwikkelingen.

De C-17 is een toestel dat gezamenlijk met 12 andere Europese Navo-landen wordt gebruikt. Nederland heeft het toestel dat gestationeerd is in Hongarije 500 uur per jaar tot beschikking.

Maandag vertrok een C-17 toestel van de Amerikaanse luchtmacht vanaf het vliegveld van Kaboel met aan boord circa 640 Afghaanse vluchtelingen. Dat was niet zo gepland. Wachtende Afghanen met toestemming om te evacueren klommen in paniek massaal het toestel in via de laadklep. De bemanning besloot het toestel niet te ontruimen maar met alle passagiers aan boord te vertrekken naar de basis in Qatar. Het is een keer eerder voorgekomen dat een C-17 toestel zoveel mensen vervoerde, tijdens een evacuatie vanwege een tyfoon in de Filipijnen. Toen waren er 670 mensen aan boord die net als nu de aanwezige sjorbanden gebruikten als geïmproviseerde veiligheidsgordels, schrijft Defense One.