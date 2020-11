Nederlands is wél een sexy taal

Druktemaker Ellen Deckwitz heeft geen goed woord over voor de ‘aandachtszieke pseudowetenschappers’ die na onderzoek concludeerden dat Nederlands de minst sexy taal ter wereld is. Dat onderzoek deugt niet, weet Deckwitz. “Je kan niet zeggen of een taal sexy klinkt, want er bestaat niet zoiets als een uitspraak zonder spreker. Als Bassie van Adriaan bijvoorbeeld opeens Italiaans tegen mij begint te tetteren, word ik echt niet opgewonden.”

“Dat Nederlands volgens een stoel oelewappers niet sexy klinkt, zegt niets over de taal an sich”, meent Deckwitz. Hoe kun je nu bijvoorbeeld niet enthousiast worden van een term als Prins Bernhard-belasting? “De taal bevat koosnaampjes als poepie en scheetje. Als je in elke andere taal je geliefde met een uitwerpsel vergelijkt is het gedaan met je voortanden.”