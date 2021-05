Nederlands trollenleger zorgt voor explosie aan nepnieuws over corona

Een relatief kleine groep extremistische trollen heeft lange tijd een veel grotere groep aangestuurd om sociale media te overspoelen met nepnieuws over het coronavirus. Dat ontdekte onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) dat drie maanden lang meekeek bij de overleggen via berichtendienst Telegram.

De groep, genaamd ‘het digitale leger’, werd aangespoord nepaccounts op Twitter, Facebook, Instagram en nieuwswebsites aan te maken om daar op grote schaal leugens te verspreiden en mensen te intimideren. Daarnaast werden ook medewerkers van de GGD, artsen en politici gestalkt en bedreigd, zowel online als fysiek. In de groep werd onder meer het privéadres van Diederik Gommers gedeeld met de oproep ‘koffie te gaan drinken’ bij hem thuis. Een term die anti-coronademonstranten gebruiken om te demonstreren, zoals bijvoorbeeld ook gebeurt op het Museumplein in Amsterdam. Ook werden de leden aangespoord zich per mail voor te doen als journalist en de GGD te bestoken met vragen, om zo kostbare tijd in beslag te nemen.

De leden van de Telegramgroep, op het hoogtepunt zo’n 800 mensen, kregen van de beheerders desinformatie over het coronavirus en de coronavaccins aangereikt. In drie maanden tijd ging dat om 708 webadressen, 1.112 afbeeldingen en 528 video’s. Naast de Telegramgroep, bestond er ook nog een chatgroep met daarin 150 leden, waarin 27 personen de leiding namen in bepalen welke leugens er door de grotere groep gedeeld moesten worden. Pointer schrijft: “Het doel is om een ‘waarheidsbom’ op Nederland te gooien: door massaal desinformatie te verspreiden via nepaccounts, moet het standpunt van deze coronasceptische minderheid dominant worden.”

Pointer spoorde de leiders van de groep op en wist met een aantal in contact te komen. Uit telefoongesprekken blijkt dat er verregaande plannen waren om het Binnenhof te belegeren. De persoon die dit vertelt, wil niet uitweiden over die plannen omdat volgens hem zijn telefoon wordt afgetapt. Radicalisatie-onderzoeker Bharath Ganesh van de Rijksuniversiteit Groningen zegt daarover: ‘Dat vind ik echt beangstigend, omdat het erop lijkt dat zij hun zorgen niet op een democratische manier willen uiten.’

De groep bestaat inmiddels niet meer, omdat er na de verkiezingen onenigheid is ontstaan over hoe ze verder moesten met de campagne. Een woordvoerder van de politie laat tegenover Pointer weten dat de groepen in de gaten gehouden worden. Hoewel het volgens de woordvoerder niet strafbaar is om desinformatie te verspreiden, wordt er wel gekeken of er strafbare en concrete dreigingen in de groep zijn gedaan.

