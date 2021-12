Nederlandse antivaxxer ‘helpt’ Belgen zich staatloos te verklaren

In meerdere Belgische gemeenten hebben burgemeesters op hun huisadres aangetekende brieven ontvangen van mensen die zich staatloos verklaren uit protest tegen de coronamaatregelen. De brieven zijn allemaal hetzelfde en lijken afkomstig te zijn van dezelfde persoon: een Nederlandse complotdenker.

De burgemeesters van Kuurne, Wielsbeke, Begijnendijk en Haacht krijgen de brieven sinds oktober binnen, zo meldt De Morgen. ‘Opzegging machtiging besturen’, staat bovenaan de brief, waarna de ondertekenaar plechtig verklaart ‘het autonoom en volledige gezag over mezelf terug’ te nemen. In totaal beslaat de brief maar liefst vier pagina’s bij elkaar geraapte juridische nonsens over de ‘geestelijke marteling’ van de vaccinatiediscussie en een zogenaamde ‘voortdurende strijd van overleven’. De briefschrijvers zeggen daarom hun stem in te trekken zodat ‘niemand meer voor of namens mij mag handelen’ en ‘Ik ben het hoogste gezag over mezelf’.

Hoewel alle briefschrijvers hun verklaringen zelf hebben ondertekend, zijn ze verder hetzelfde. Een kleine speurtocht van de krant leidt naar Nederland en wel naar antivaxx-actiegroep Burgerfront bestaand uit een verzameling veelal extreemrechtse corona-ontkenners. Van daaruit loopt het spoor al snel naar ene Jeroen Sloendregt, ‘een zelfverklaarde jurist die allerlei antivaxideeën en complottheorieën verspreidt’. De Morgen wijst erop dat eerder dit jaar onder meer een Eindhovense winkelier en een journalist van Omroep Brabant werden aangevallen door antivaxxers die zich op de onzin van Burgerfront baseerden.

Dat de burgemeesters de brieven maar gewoon naast zich neerleggen, is verstandig. Juristen wijzen erop dat de argumentatie in de brieven werkelijk nergens op slaat. Je kunt jezelf immers niet ‘staatloos’ of ‘onafhankelijk’ verklaren. Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten zegt: ‘Je kunt je niet zomaar buiten de wet plaatsen. Stel je voor wat criminelen dan zouden doen. Of mensen die zeggen: de verkeersregels, die gelden niet voor mij.’

Burgemeester Steven Swiggers van Haacht wijst daarnaast op nog enkele praktische bezwaren die aan staatloos zijn kleven die de briefschrijvers mogelijk over het hoofd hebben gezien: