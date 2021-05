Nederlandse brandtest voor gevelplaten hoge gebouwen schiet tekort

De Nederlandse brandtest voor gevelplaten die worden gebruikt hoge gebouwen, schiet tekort. Terwijl in landen als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië een realistische, grootschalige test wordt uitgevoerd, vertrouwt Nederland op een kleine test.

“De grootschalige test in Engeland komt veel meer in de buurt van de werkelijkheid, dan de test die wij in Nederland gebruiken”, vertelt emeritus-hoogleraar bouwkunde Jos Lichtenberg donderdagavond in Zembla.

Het onderzoeksprogramma constateert dat de commissies die in Nederland de normen opstellen voor de brandveiligheid van isolatiemateriaal niet onafhankelijk zijn. Ze worden sterk beïnvloed door producenten. Het gevolg is dat de brandveiligheidsnormen tekort schieten, stellen deskundigen.

Sinds de brand in Grenfell Tower, waarbij 72 mensen om het leven kwamen, is de aandacht voor de veiligheid van gevelplaten en isolatiemateriaal toegenomen. Onderzoek van de Britse autoriteiten wees uit dat het vuur zich razendsnel via de gevel kon verspreiden vanwege de aanwezigheid van brandbare gevelplaten in combinatie met kunststof-isolatiepanelen.

De brandweer is bezorgd dat een vergelijkbare ramp zich ook kan voordoen in Nederland. In 2018 beloofde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) te inventariseren hoeveel risicovolle gevels er in Nederland zijn. Die inventarisatie is meer dan 2,5 jaar later nog steeds niet afgerond.

Zembla: Brandende belangen. Donderdag 6 mei om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO2.

