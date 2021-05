Nederlandse extreemrechtse groep op zoek naar schuilplaats Van Ranst

Een extreemrechtse groep die zich de ‘Dutch Anonymous Freedom Fighters’ noemt, probeert te achterhalen waar de Belgische viroloog Marc Van Ranst verblijft. De rechtsextremisten bedreigden om die reden de redacties van enkele Belgische media, die naast het Centraal Station in Antwerpen zijn gevestigd. Maandagavond werd het gebouw met de tv- en krantenredacties ontruimd, meldt De Morgen.

“Langs de ene kant was er een (knok)ploeg vanuit Nederland op weg naar België en langs de andere kant was er een bompakket dat mogelijk al geplaatst zou zijn in het gebouw van DPG Media. Dat is ook waarom het DPG Media-gebouw door de politie is doorzocht met explosievenhonden”, zei VTM-terreurexpert Faroek Özgünes gisteravond in het VTM Nieuws. “Een knokploeg was op weg naar hier omdat ze dachten dat DPG Media zou weten waar Marc Van Ranst is.”