Nederlandse fietsreclame die auto’s ‘demoniseert’ mag niet op Franse tv

De Franse reclamewaakhond ARPP staat niet toe dat een commercial van de Nederlandse fietsfabrikant Van Moof wordt uitgezonden. De reclame zou een ‘klimaat van angst’ creëren over auto’s. In het filmpje is een glimmende zwarte auto te zien. In de lak van de auto worden files, nooddiensten en rokende schoorstenen gereflecteerd. Volgens ARPP brengt Van Moof daarmee de complete auto-industrie in diskrediet.

De producent van elektrische fietsen zegt mensen te willen “inspireren om eens opnieuw na te denken over de manier waarop ze van A naar B komen en te laten zien hoe zij positief kunnen bijdragen aan de wereld waarin zij leven.”

“Het is verbazingwekkend dat autobedrijven hun milieuproblemen mogen verdoezelen, terwijl degene die deze kwestie ter discussie stelt wordt gecensureerd”, meent Van Moof-oprichter Ties Carlier. De controverse legt de fietsfabrikant ondertussen geen windeieren. Op YouTube is de video nu ruim 1,5 miljoen keer bekeken.

Wereldwijd overlijden er jaarlijks 1,35 miljoen mensen in het verkeer. In de leeftijdscategorie 5 tot 29 jaar zijn verkeersongevallen de belangrijkste doodsoorzaak.