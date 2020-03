Nederlandse hulpverleners op Lesbos aangevallen door neonazi’s

Hulpverleners die voor de Stichting Bootvluchteling werkzaam zijn op Lesbos zijn belaagd door mannen, waaronder neonazi’s, die op hun auto’s insloegen met metalen staven. De medewerkers zijn ondergedoken en verklaren doodsangsten te hebben uitgestaan.

Op Facebook schrijft de stichting:

Inmiddels zijn al onze coördinatoren in veiligheid gebracht. Ook al onze vrijwilligers zijn veilig. Omwille van hun veiligheid zullen zij voorlopig niet naar buiten gaan. De sfeer in Mytilini is grimmig. Een groep agressieve mensen heeft zich op het eiland georganiseerd. Hulpverleners, met name uit het buitenland, lijken het mikpunt. Er wordt gericht gezocht naar plekken waar NGO’s en vrijwilligers zich bevinden. Ook boten met migranten die op Lesbos aankomen, worden de afgelopen dagen belaagd. Zo worden net aangekomen mensen teruggeduwd de zee op, en worden bussen met nieuwkomers belaagd op weg naar Moria. De politie op Lesbos is overbelast en onderbemand. Omdat er een kleine politiemacht is, is het gemakkelijk voor deze groep extremistische burgers om het heft in eigen handen te nemen.

Lesbos zucht al jaren onder de toestroom van vluchtelingen die door de EU en Griekse overheid op het eiland worden vastgehouden. Het AD sprak met Annerieke Berg, directeur van de stichting.

Volgens Berg liepen de vier vaste Nederlandse coördinatoren van Stichting Bootvluchteling aan het einde van zondagmiddag in een hinderlaag toen ze na hun werk in het vluchtelingenkamp in Moria terug reden naar hoofdstad Mytilini. Ze reden expres in een colonne van andere hulpverleners maar ook die werden aangevallen. Berg: ,,Een van onze medewerkers is naar het kamp teruggereden, omdat ze geen kant op kon, en heeft in de tent van Artsen Zonder Grenzen overnacht. De anderen konden niet terug naar huis en hebben een andere veilige plek opgezocht om te overnachten.’’

Hulpverleners van andere organisaties zijn het eiland al ontvlucht in verband met het toenemend geweld.

De dertig hulpverleners van Stichting Bootvluchteling wachten de ontwikkelingen op onderduikadressen af.

Ondertussen worden ook de vluchtelingen aangevallen. De extremisten jagen met boten op de vluchtelingen en trachtten te verhinderen dat ze het eiland kunnen bereiken.

A boat with 49 people (incl 18 children) has been attacked twice by a speedboat with black-masked men near #Mitilini at the borderline between Skala Mistegnon and Panagiouda. Their engine was destroyed in the first attack and they now row with their bare hands. — Alarm Phone (@alarm_phone) March 1, 2020

Frontex, de Europese dienst voor bewaking van de buitengrenzen van de Unie, stuurt versterkingen naar Griekenland.