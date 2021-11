Nederlandse jongeren gaan na sluiting horeca stappen in België

Nu de horeca in Nederland om acht uur ’s avonds sluit vanwege de oplopende coronacrisis, gaan jongeren de grens over om toch aan hun uitgaansgenot te komen. De burgemeester van Turnhout verklaarde op de Belgische zender Radio 2 Antwerpen dat er zaterdagavond alleen al in zijn gemeente tientallen Nederlandse jongeren aan het stappen waren .

“De grenzen zijn open en de mensen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen, wij kunnen daar als lokale beleidsmakers weinig aan doen”, zegt de burgemeester van Turnhout, Paul van Miert.”Hoe meer we mekaar zien, hoe meer besmettingsgevaar er is natuurlijk”, zegt Van Miert. Het bezoek van de Nederlandse jongeren is zonder problemen verlopen.

De gemeente krabt zich nog wel op het hoofd over de mogelijke gevolgen voor de aankomst van Sinterklaas volgende week en de traditionele kerstmarkt, meldt de VRT.

De Belgische regering overlegt woensdag over nieuwe maatregelen om de pandemie die ook daar aan kracht wint te beteugelen. Het sluiten van het nachtleven is een van de opties die op tafel liggen, aldus de Gazet van Antwerpen. Nu geldt er nog geen verplichte sluitingstijd.

Vorig jaar overspoelde een tsunami van Nederlanders Antwerpen nadat in eigen land de coronamaatregelen strenger werden.