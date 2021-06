Nederlandse jongeren massaal besmet op Mallorca

Grote groepen scholieren zijn op Mallorca besmet geraakt met corona. Het Parool meldt dat tientallen Amsterdamse scholieren geïnfecteerd raakten, volgens het AD hebben ook 48 jongeren uit de regio Utrecht het virus meegenomen van het Spaanse eiland. Een 18-jarige Utrechtse scholiere vertelt aan het AD dat de coronamaatregelen op Mallorca niet worden nageleefd.

Overdag mochten we bij de restaurants maar met vier mensen aan een tafeltje en moesten we een mondkapje op als we naar de wc gingen. Maar ‘s avonds deed niemand ergens moeilijk over. Ja, in de cafés gold wel een maximum aantal klanten. Maar als je eenmaal binnen was, stond iedereen gewoon dicht op elkaar te dansen. Waarschijnlijk heb ik het daar ergens opgelopen.

Het RIVM maakt zich zorgen over de explosieve stijging van het aantal besmettingen, en roept jongeren tussen de 17 en 24 jaar op om zich na een vakantie in Spanje of Portugal te laten testen, schrijft NRC Handelsblad.

In totaal zijn er de afgelopen weken meer dan 300 jongeren positief getest na een bezoek aan die twee landen. Het RIVM vreest dat de jongeren in contact zijn geweest met Britse leeftijdsgenoten, en op die manier bijvoorbeeld de Delta-variant naar Nederland brengen. In Engeland is die mutatie inmiddels goed voor meer dan 90 procent van de besmettingen.

Vorige zomer namen jongeren het coronavirus mee uit Zuid-Frankrijk en Spanje. Daarmee legden zij de basis voor de tweede golf die Nederland in het najaar trof.

Nederlandse minderjarigen en een deel van de jongvolwassenen worden nog niet ingeënt. De jongste groep die op het moment van schrijven een afspraak kan maken voor vaccinatie is van 1998. Voor kinderen vanaf 12 jaar met een medisch risico geldt ook dat ze in aanmerking komen voor een prik. Het kabinet wacht nog op een advies over het vaccineren van gezonde kinderen.