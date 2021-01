‘Nederlandse lockdown gaat zeker twee weken langer duren’

De lockdown zal na 19 januari met minimaal twee weken worden verlengd. Dat verklaren Haagse bronnen tegen de NOS. Daarmee volgt Nederland Duitsland waar de lockdown in ieder geval tot 31 januari blijft duren.

De Duitse autoriteiten besloten deze week om nog extra maatregelen te nemen bovenop de al bestaande lockdownregels. Ook het Nederlandse kabinet denkt volgens de NOS na over een aanscherping.

De bewindslieden blijven zich er zorgen over maken dat te weinig mensen thuiswerken. (…) Volgens Haagse bronnen lijkt het alsnog invoeren van een avondklok niet hoog op de agenda te staan.

Volgens het RIVM sorteert de lockdown tot nu toe nog te weinig effect. Zo steeg het percentage positieve testen de afgelopen week licht, en lag ook het aantal IC-opnames iets hoger. Een mogelijk gunstige ontwikkeling is dat het aantal positieve tests in absolute aantallen afnam. Ook werden er minder mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Er zijn meer meldingen van de Britse, meer besmettelijke variant van het coronavirus in Nederland. Bij een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek zijn ten minste dertig mensen besmet geraakt met de Britse mutatie.