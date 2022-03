‘Nederlandse mannen azen op hulpbehoevende Oekraïense vrouwen’

Nu de hulpacties in volle gang zijn en honderdduizenden vluchtelingen naar de EU trekken wordt ook via sociale media een ander gevaar zichtbaar. Bepaalde mannen blijken grensoverschrijdend gedrag te vertonen en niet uit humanitaire motieven interesse te tonen in de particuliere opvang van Oekraïense vrouwen die op de vlucht zijn. De Zeeuws-Vlaming Andy de Schipper, drijvende kracht achter de massale hulpactie Steun Oekraïne, stelt het probleem aan de kraak. De Schipper brengt vluchtelingen over vanuit Oost-Europa naar Nederland en België en wordt daarbij geconfronteerd met ongepaste verzoeken. Hij waarschuwt op Facebook voor de praktijken.

Beste mannen van Nederland en België, Er moet mij iets van het hart, want ik begin me te irriteren. Voordat je mij als oprichter en gangmaker van Steun Oekraïne een pb (persoonlijk bericht, redactie) stuurt met het idee – wat van je krankzinnige hersenspinsels onderdeel uitmaakt – dat je via ons wel eens een leuke, mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw (want dat zijn ze) in huis kan halen om op een gemakkelijke manier je leven wat aangenamer te maken, bedenk dan dat wij ook weten wat er nu in je hersenloze van geilheid doordrenkte gedachten omgaat. Je spoort werkelijk van geen meter dat dit ook nog maar in je gedachten opkomt, om onze organisatie als datingbureau te gebruiken en gematched te worden met vrouwen die nog maar net de dood zijn ontvlucht en waarvan de man zijn leven aan het geven is aan het front.

Je bent ziek, misselijkmakend ziek om mij dergelijke verzoeken te sturen. Soms staan er zelfs wensen bij als “eerlijk en oprecht, of liefst zonder kind, of kind geen probleem.” Maar goed, wij weten ook dat deze problemen op ons pad gaan komen en zullen zeer, zeer goed monitoren wat er gebeurt en we doen er alles aan om jou geen kans te geven. Met jouw idiote gedrag verpest je het voor de vrouwen die de bommen ontvluchten en je verpest het ook nog eens voor de mannen – want gelukkig zijn er daar genoeg van – die het wel goed voorhebben met de maatschappij. Dankzij jou moeten we deze mannen twee keer extra in de ogen kijken of er geen onderbuikgevoelens zijn.

Wij zijn zelf ‘slechts’ vrijwilligers die ons steentje willen bijdragen. Ik roep iedereen op om deze signalen – als je ze kent in je omgeving – te melden. En als dat bij de officiële instanties niet kan, meld ze dan bij ons. We gaan anoniem met je informatie om. Geef deze hufters geen kans!!!!!

In de reacties wordt opgemerkt dat het probleem op grotere schaal speelt. “Mijn vrouw is Poolse en had van familie aan de grens ook al vernomen dat vrouwen op schoonheid worden uitgekozen om mee te nemen,” laat iemand weten.

De Schipper was een van de eerste burgers die in actie kwam om de Oekraïners te redden. Hij heeft inmiddels meer tweehonderd opvangadressen geregeld.

cc-foto: UN Women