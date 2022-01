Nederlandse skileraren in Oostenrijk blijken massaal besmet met corona

Nederlandse skileraren in het Oostenrijkse Kirchberg blijken zo’n coronabrandhaard, dat de lokale autoriteiten zich inmiddels ernstige zorgen maken. Het aantal besmettingen blijft oplopen en inmiddels zijn alle wintersporters die sinds eerste kerstdag de horeca hebben bezocht, opgeroepen zich te laten testen. Dat meldt de Gelderlander.

Afgelopen vrijdag meldden lokale media dat in de groep van vijftig buitenlandse skileraren, waarvan het merendeel afkomst is uit Nederland, 19 besmettingen waren. Dat zijn er nu al 32. De groep is sinds 25 december op de pistes en in berghuttten, cafés en restaurants rond Kirchberg geweest.

Volgens de eigenaar van de twee skischolen waar de leraren voor werken, zijn alle skileraren gevaccineerd. Nadat een van de leraren voor het weekend liet weten symptomen te hebben en even later positief testte, werden uit voorzorg zelftesten afgenomen. Daaruit bleek dat er nog veel meer besmettingen waren.

Zaterdag nam de Oostenrijkse overheid extra maatregelen tegen de komst van Nederlanders naar de skigebieden. Nederlanders die naar Oostenrijk willen moeten of een boosterprik hebben gehad, en zo niet een negatieve PCR-test laten zien en na aankomst tien dagen in quarantaine gaan. De afgelopen week zijn extra veel Nederlanders eerder dan gepland naar Oostenrijk gegaan om die extra maatregel te omzeilen.