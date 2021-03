Nederlandse tech-miljardair spekt campagnekassen D66 en PvdD

Een Nederlandse techmiljardair heeft de partijkassen van de Partij voor de Dieren en D66 flink gespekt. Ondernemer Steven Schuurman schonk 350.000 euro aan de PvdD, D66 ontving zelfs 1 miljoen voor de campagne. Naar eigen zeggen is hij niet uit op invloed binnen de partijen, maar wil hij vooral hun klimaatplannen steunen.

‘De klimaatcrisis is een van de grootste issues die op de mensheid afkomen’, verduidelijkt Schuurman in Trouw. Om die reden is er volgens hem haast bij het opstellen van goed klimaatbeleid en zijn de plannen van PvdD en D66 daarvoor wat hem betreft het meest inhoudelijk.

Beide partijen hebben de gift aangenomen. Volgens D66 is dat pas gebeurd na diverse gesprekken met Schuurman om zeker te zijn ‘dat de gever de juiste bedoelingen heeft. Het mag nooit leiden tot tegenprestaties.’ De PvdD laat simpelweg weten ‘heel blij’ te zijn met de financiering. Over die tegenprestaties wil Schuurman zelf ook geen twijfel laten bestaan. Hij zegt: ‘Van de twee partijen die ik steun ben ik niet eens lid. Ik hoef geen enkele invloed. Hun klimaatplannen spraken me gewoon het meeste aan.’

Waar het in bijvoorbeeld de Verenigde Staten als de normaalste zaak van de wereld wordt beschouwd dat miljardairs de partij van hun keuze enorme schenkingen doen, is dat in Nederland bij lange na niet het geval. Bij iedere gift boven de 4.500 euro moet de herkomst openbaar worden gemaakt. Dat gebeurt overigens niet altijd. Zo bleek eerder dit jaar nog uit onderzoek van Follow The Money dat de PVV een schenking van 175.000 euro niet had gemeld en ook vorig jaar moest dezelfde partij een schenking van 53.000 euro afstaan omdat niet te achterhalen was wie de gever was. Vorige maand nog bleek dat de VVD stelselmatig giften buiten de boeken houdt.