Nederlandse tieners radicaliseren online in extreemrechtse chatgroepen

Rudy Bouwma van Nieuwsuur kreeg inzage in extreemrechtse chats. De journalist zag dat ook Nederlanders deel uitmaken van deze extreemrechtse groeperingen die uit zijn op het gebruik van geweld en tieners aanzetten tot verheerlijking van zelfmoordacties. Zo is er de 19-jarige Fabio, die inmiddels is opgepakt en voor de rechter moet verschijnen wegens terrorisme. De jongste in de groep is 14 jaar.

Onder hen ook Kay van P., een racist die in december tot een celstraf wegens gedetailleerd dreigen met een moordaanslag op Sylvana Simons.