Nederlandse toeriste in Auschwitz opgepakt wegens brengen Hitlergroet

Een Nederlandse toeriste is zondagmiddag in Polen opgepakt omdat ze bij het voormalig concentratiekamp Auschwitz-Birkenau de Hitlergroet bracht. Dat meldt de BBC op basis van lokale media. De 29-jarige vrouw bracht de Hitlergroet voor de poort van het nazikamp waarop de beruchte spreuk Arbeit Macht Frei prijkt. In het vernietigingskamp werden in de Tweede Wereldoorlog minstens 1,1 miljoen mensen vermoord. 1 miljoen van hen waren joden. De meesten van hen werden vergast. Anderen kwamen door andere wreedheden om het leven, waaronder martelingen die door de nazi’s ‘medische experimenten’ werden genoemd.

De vrouw verklaarde tegenover de politie dat het ging om ‘een slechte grap’. Ze bracht de nazigroet terwijl haar 30-jarige echtgenoot een foto van haar maakte. Acht jaar geleden begingen twee Turkse studenten een soortgelijk vergrijp bij het kamp. Zij werden veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf en een boete. De Nederlandse vrouw heeft een boete gekregen wegens het zich schuldig maken aan nazipropaganda.

Oświęcimscy policjanci zatrzymali dziś 29-latkę z Holandii. Turystka wykonywała gesty pozdrowienia hitlerowskiego na tle bramy z napisem „Arbeit Macht Frei”, znajdującej się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. pic.twitter.com/o4y1yCKl1k — Małopolska Policja (@kwpkrakow) January 23, 2022

cc-foto: John Karwoski