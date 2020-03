Nederlandse wetenschappers claimen vondst antilichaam coronavirus

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam claimen dat ze een antilichaam tegen het coronavirus hebben opgespoord. Een wetenschappelijk artikel waar in ze hun vondst openbaren is online gezet maar moet nog op juistheid beoordeeld worden door collega’s. Als het goed is, kan de ontdekking een doorbraak in de strijd tegen de pandemie betekenen.

Het antilichaam kan de basis vormen voor een middel om patiënten die met het virus besmet zijn te genezen. Voor het zover is moet het antilichaam eerst getest worden en dat neemt nog maanden in beslag. De productie van het medicijn zou wel sneller op gang kunnen komen dan van een vaccin dat gezonde mensen beschermt tegen het virus.

In het universiteitsblad Erasmus Magazine doet de 71-jarige hoogleraar celbiologie Frank Grosveld het onderzoek uit de doeken.

“Wij hebben een artikel gepubliceerd over een antilichaam dat wij al hadden geïsoleerd voor de huidige pandemie en dat kruisreageerde (biologische term voor het afweren van een lichaamsvreemde stof, red.) met verschillende coronavirussen. Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus.”

Het antilichaam kan naar verwachting ook gebruikt worden om een zelftest te ontwikkelen waarmee mensen kunnen nagaan of ze de gevreesde ziekte onder de leden hebben.

Of de vondst echt een keerpunt betekent, is nog onduidelijk meldt de NOS.

Onderzoeksleider Berend-Jan Bosch (Universiteit Utrecht) wil geen valse verwachtingen wekken. “Het is een eerste belovende stap, maar het is nog te vroeg om te speculeren over de eventuele werkzaamheid in mensen”, zegt hij in een reactie aan de NOS. “Het onderzoek ligt ter beoordeling bij een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift. Verder commentaar kan gegeven worden zodra het artikel is geaccepteerd.

