Verblijfsvergunning geen probleem als je rijk of spion bent

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert nauwelijks controles uit bij buitenlanders die gebruikmaken van een migratieregeling voor hoogopgeleide migranten. Zo kunnen rijke buitenlanders en spionnen zonder problemen een Nederlandse verblijfsvergunning krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

De controle op de juiste toepassing van de regeling is overgelaten aan private partijen. Een van die partijen is het Confucius Instituut, dat zestien Chinezen naar Nederland haalde. Investico schrijft:

Het instituut is gelieerd aan de Chinese staat. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI waarschuwde dat Confucius Instituten een gevaar vormen voor de nationale veiligheid omdat China via de instituten wereldwijd propaganda verspreidt. Het hoofd van een van de Belgische Confucius Instituten wordt door de Belgische inlichtingendienst verdacht van spionage.

Een andere opmerkelijke partij waaraan de Nederlandse overheid het regelen van verblijfsvergunningen heeft uitbesteed, is Uranium One Holding. “Dit bedrijf is eigendom van het Russische staatsbedrijf voor nucleaire energie en wapens, wiens bestuursvoorzitter op de Europese sanctielijst staat wegens betrokkenheid bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny”, legt Investico uit.

Ook was er een Nederlands trustkantoor dat welgestelde Russen aan een verblijfsvergunning hielp door te doen alsof zij in Nederland werkten. De praktijk kwam aan het licht toen het trustkantoor naar voren kwam bij een witwasonderzoek van de FIOD.

cc-foto: Nicky