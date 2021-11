Nederlandse vissers redden tientallen migranten uit het Kanaal

Op het Kanaal zijn meer dan 400 migranten gered na het zinken van de bootjes waarmee ze de Engelse kust wilden bereiken. Voor minstens een persoon kwam redding te laat. Een ander wordt nog vermist. De drenkelingen werden gered door schepen van de Franse marine. Er is ook een Belgische legerhelikopter ingezet. Door de goede weersomstandigheden worden er veel pogingen gewaagd om het Kanaal over te steken. Het Verenigd Koninkrijk is een favoriete bestemming omdat het er eenvoudiger is een bestaan te leiden zonder verblijfspapieren en er makkelijk werk te vinden is.

Ook de IJmuidense kotter SL-9 heeft in het Kanaal tientallen migranten van de verdrinkingsdood gered. En dat is niet voor het eerst, meldt NH Nieuws.

“Daar waren ook enkele jonge kinderen bij, en sommigen opvarenden zaten tegen onderkoeling aan”, aldus de vlootmanager. Die migranten werden allemaal aan boord genomen, en kregen in afwachting van de komst van de Franse autoriteiten, water en dekens van de bemanning. (…) “We kunnen ons geen voorstelling maken van hoe uitzichtloos hun situatie moet zijn”, benadrukt Van Linde. “Dat je op goed geluk op zo’n bootje stapt, dat is levensgevaarlijk. Heel triest.” Ook voor de bemanning van de kotters zijn het indrukwekkende gebeurtenissen, voegt hij daaraan toe. “Zij hebben ook vrouwen en kinderen thuis, dus dit heeft wel impact.”

De geredde mensen zijn overgedragen aan de Franse autoriteiten.

Er zijn dit jaar tot eind augustus al minstens 15.500 migranten gered die trachtten de Engelse kust te bereiken vanaf het Europese vasteland. Persbureau DPA meldt dat meer dan 20.000 er in geslaagd zijn de oversteek te maken. Honderden migranten bivakkeren aan de kust bij Calais in de hoop naar Engeland te kunnen varen, veelal in geïmproviseerde vaartuigen of bootjes die totaal niet zeewaardig zijn. Hulpverleners zijn in hongerstaking uit protest tegen het Franse beleid om de migranten op te jagen.

Foto: Geredde migranten worden aan land gebracht in Frankrijk, september 2021.