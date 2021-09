Negen jihadistische terreurverdachten opgepakt in Eindhoven

In Eindhoven zijn donderdag negen mannen van tussen de 18 en 31 jaar opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. Dat meldt het Landelijk Parket in een verklaring. De verdachten zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van ISIS en hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland, een van hen is geboren in Afghanistan. Zij worden ook verdacht van deelname een terroristische organisatie.

De verdachten zijn vrijdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam om de rechtmatigheid van hun aanhouding te toetsen. Zij zitten in alle beperkingen en mogen alleen met hun advocaten contact hebben. Het opsporingsonderzoek is in volle gang en richt zich op het verkrijgen van zicht op de mogelijke plannen en bedoelingen van de verdachten.

Bij huiszoekingen zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Wel is een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek is gestart op basis van informatie van de inlichtingendienst AIVD.

Het Eindhovens Dagblad schrijft:

De grootscheepse actie vond donderdag heel vroeg in de ochtend plaats. Bewoners in Eindhoven-Noord werden rond rond vijf uur wakker van een helikopter die rondcirkelde boven de stad. De politie viel ondertussen binnen op verschillende adressen.

Update: Omroep Brabant meldt dat de verdachten een doelwit in Nederland op het oog hadden. Om welk doelwit het gaat, is niet bekend.