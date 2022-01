Neil Young eist dat Spotify zijn muziek verwijdert, uit protest tegen vaccinleugens

Neil Young komt in actie tegen Spotify, de machtige streamingdienst. De geëngageerde rocker die zich al sinds de jaren zestig keert tegen leugens en machtsmisbruik eist dat Spotify een podcast waarin leugens over het vaccin tegen corona worden verkocht uit het aanbod verwijderd. Het is niet zo maar een podcast. Spotify telde in 2020 200 miljoen dollar neer om de show van Joe Rogan, een vechtsporter annex stand up comedian, exclusief te streamen.

De uitgesproken libertariër Rogan verspreidt via zijn podcast die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering trekt onzinverhalen om mensen er vanaf te houden zich te laten vaccineren. Neil Young is daar laar mee: “Ze kunnen Rogan of Young hebben, maar niet beiden.”

In een open brief aan de Zweedse streamingdienst stelt Young: “Ik doe dit omdat Spotify valse informatie over vaccins verspreidt, wat potentieel kan leiden tot de dood onder hen die dergelijke informatie geloven. (…) Spotify heeft de verantwoordelijkheid om de verspreiding van desinformatie op hun platform tegen te gaan, al heeft het bedrijf tot nu toe geen beleid op dat gebied.”

De actie van Young volgt op een open brief van 270 artsen, wetenschappers en zorgmedewerkers die een dringend beroep doen op Spotify om desinformatie over vaccins aan te pakken. Ze sloegen alarm omdat veel luisteraars de onzinverhalen van Rogan en zijn gasten voor waar aannemen. Zo verspreidde Rogan onder meer het verhaal dat wereldleiders de bevolking hebben gehypnotiseerd om zich over te geven aan vaccinatie. De bewering was geen onderdeel van een grap.

cc-foto: Raph_PH