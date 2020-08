Neil Young klaagt Donald Trump aan wegens ongeoorloofd gebruik muziek

Rockster Neil Young klaagt de herverkiezingscampagne van Donald Trump aan wegens het illegaal gebruik van zijn muziek. Zijn nummers Rockin’ in the Free World en Devil’s Sidewalk waren te horen tijdens een recente, omstreden campagnebijeenkomst in Tulsa.

This is NOT ok with me… https://t.co/Q9j9NRPMhi — Neil Young Archives (@NeilYoungNYA) July 4, 2020

In de aanklacht wordt gesteld dat het er niet om gaat de rechten te beperken van Amerikaanse burgers maar dat de Young “naar zijn geweten niet kan toestaan dat zijn muziek wordt gebruikt als een themanummer voor een verdeeldheid zaaiende, onAmerikaanse campagne van onwetendheid en haat.”

Op een opname van een concert in 2016 is te horen wat Young van Trump denkt:

Geen video? Klik hier.

Young heeft Trump vijf jaar geleden ook al verboden Rockin’ in the Free World voor zijn campagne te gebruiken. Vorige maand sprak hij in een blogpost nog zijn afschuw uit over misbruik van het nummer. Saillant is dat het 1989 stammende Rockin’ in the Free World juist gericht is tegen de rechtse politiek van destijds Reagan en Bush. Young klaagt met een cynische tekst op opzwepende muziek aan hoe de zwakkeren in de maatschappij hard zijn getroffen door dat beleid.

foto: White House