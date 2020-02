Nek-aan-nekrace tussen Sanders en Buttigieg in Iowa

Bij de voorverkiezingen van de Democratische partij in Iowa is het een nek-aan-nekrace tussen Pete Buttigieg en Bernie Sanders. Op dit moment is 71 procent van de stemmen in de Amerikaanse staat Iowa geteld. Verrassend genoeg staat Pete Buttigieg aan kop. Toch kan Bernie Sanders de winst in Iowa nog claimen.

De Democratische Partij zegt dat Buttigieg momenteel 26,8 procent van de stemmen in Iowa heeft. Sanders zit daar vlak onder met 25,2 procent. Elizabeth Warren staat op de derde plaats met 18,4 procent en Biden moet het doen met de vierde plaats, hij kreeg slechts 15,4 procent van de stemmen.

De stemming in Iowa verliep zeer chaotisch. Door een verkeerd geprogrammeerde verkiezings-app lopen de Democraten erg achter met de stemmentelling. Na een lange vertraging maakte de Democratische Partij in Iowa de tussenstand bekend. Er wordt nu met man en macht gewerkt om de rest van de uitslagen naar buiten te brengen.

Tonight’s results not only represent an astonishing victory for our movement, they validate the message of belonging that brought us here. If you believe that a new and better vision can bring about a better day, join us: https://t.co/LWHhgdDDU4 pic.twitter.com/XHrhNQvrZL — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 5, 2020

Volgens het campagneteam van Sanders heeft geen enkele presidentskandidaat zo’n grote rally in Iowa gehouden in aanloop naar de voorverkiezingen. Vier maanden na zijn hartaanval staat hij weer vol energie tegenover 3000 uitbundige jongeren, alsof er niets gebeurd is. De oudste presidentskandidaat in de Amerikaanse geschiedenis doet het vooral goed bij de jongeren. Zijn ideeën over zorg en onderwijs zijn met name bij jonge kiezers uitermate populair.

De jongste kandidaat zet zich af tegen de radicale linkse koers van Sanders. Hij probeert juist de stemmen van de gematigde Republikeinen voor zich te winnen. Of hij echt de grote winnaar is in Iowa, zal blijken als de overige 29 procent van de stemmen zijn verwerkt.

In 2016 deed Sanders het al verrassend goed in de voorverkiezingen, tot ergernis van veel Democraten. Na het verlies van Hillary is hij een stuk beter georganiseerd en trekt volle zalen. Tijdens zijn toespraak in Cedar Rapids, Iowa, zei Bernie: “We nemen het op tegen het establishment, niet alleen dat van de Republikeinen, maar ook tegen het establishment van de Democratische Partij.”

I’m proud to say that the results from Iowa so far show that last night we received more votes in the first and second rounds than any other candidate. Let's keep fighting. Add a donation tonight: https://t.co/WIB6YSZmTj — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 5, 2020

De populariteit van Sanders leidt tot nervositeit in het partijkader. Zij achten hem te links en trekken liever ten strijde met een meer gematigde presidentskandidaat als Buttigieg. Maar ook de ex-burgemeester krijgt de zenuwen van de zelfverklaarde socialist. In een mail aan zijn aanhangers waarschuwde hij dat “Bernie Sanders de kandidaat van de Democratische partij kan worden”.

Pete Buttigieg, de man die de eerste homoseksuele president van de VS wil worden, is dan wel koploper in Iowa, zijn homoseksualiteit kan een groot struikelblok zijn voor de oudere, meer conservatieve kiezer. Maandagavond eiste een vrouw haar stembiljet terug, nadat zij tot de ontdekking kwam dat haar favoriete Democratische kandidaat getrouwd is met een man. “Zo iemand wil ik niet in het Witte Huis”, reageerde ze ontsteld. Een vertegenwoordiger van Buttigieg probeerde de vrouw nog op andere gedachten te brengen door te zeggen dat “God van iedereen houdt, en dat de seksuele geaardheid van een kandidaat niet belangrijk is”.

#PeteButtigieg precinct captain in rural Iowa responds to a caucus-goer flipping out upon learning that he has a same-sex partner. It’s a masterclass in patience, persistence, and love. Bravo @nikkiheever #IowaCaucuses #cresco #howardcountyiowa pic.twitter.com/PhX7vRFh8X — Annabel Park (@annabelpark) February 4, 2020

cc-foto: Phil Roeder